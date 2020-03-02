Житель столицы стал жертвой карманника-рецидивиста: нарушителя задержали (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали мужчину за совершение кражи. 44-летнего уроженца Бельц ранее судили на территориях Республики Молдова и Российской Федерации за аналогичные преступления.

Находясь в магазине, расположенном на Рышкановке, подозреваемый вытащил из кармана 42-летнего мужчины портмоне с деньгами и документами. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

Впоследствии задержанный признал свою вину. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.