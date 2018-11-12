Житель столицы совершал набеги на школы и больницы и грабил их (ВИДЕО)

Житель столицы совершал набеги на школы и больницы и грабил их (ВИДЕО)

38-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении серии краж из учебных заведений и больниц.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, в ходе расследования было установлено, что мужчина совершил не менее 4 краж в столичном секторе Рышкановка. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он рассказал правоохранителям, что проникал в служебные помещения, пользуясь свободным доступом, и забирал все, что попадало ему под руки. Своими преступными действиями мужчина нанёс жертвам ущерб в размере 40 000 леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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