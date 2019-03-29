Житель столицы скончался при взрыве гранаты: момент попал на камеру (ВИДЕО)

Житель столицы скончался при взрыве гранаты: момент попал на камеру (ВИДЕО)

По предварительной версии, мужчина привёл в действие гранату с намерением покончить жизнь самоубийством.

Трагедия произошла вчера, 28 марта, в столичном секторе Рышкановка, сообщает пресс-служба полиции. Мужчина вышел во двор своего дома, после чего привёл в действие гранату. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила 50-летнего пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Момент взрыва попал на камеру наружного видеонаблюдения, установленную у соседнего дома. Согласно предварительным выводам полиции, речь идёт о самоубийстве. Предполагаемой причиной суицида является отъезд супруги погибшего в Израиль, пишет publuka.md. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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