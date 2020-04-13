Житель столицы разбился, выпав с балкона многоэтажки

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Житель столицы разбился насмерть, упав с балкона 10 этажа. Трагедия произошла вчера вечером на улице Флорилор сектора Рышкановка.

Как сообщила Наталья Стати, пресс-секретарь столичной полиции, речь идёт о 45-летнем мужчине, выпавшем с общего балкона на 10 этаже жилого дома. Жертва скончалась мгновенно. На теле каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено, пишет deschide.md.

По информации правоохранителей, погибший злоупотреблял алкоголем. По факту случившегося было начато расследование. Все обстоятельства выясняются.

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