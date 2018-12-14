Житель столицы притворялся родственником судьи и вымогал деньги у экономического агента

Уголовное дело было заведено на жителя Кишинёва, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном получении денег. По данным Антикоррупционной прокуратуры, в 2017 году обвиняемый, представившись юристом и родственником председателя суда Кишинёва, пообещал повлиять на решение судьи в интересах экономического агента, за что запросил и получил денежное вознаграждение в размере 3 480 евро.



Обвиняемый признал себя виновным в совершении преступления. Если суд также сочтёт его виновным, мужчине грозит штраф в размере от 100 до 150 тыс. леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

Прокуратура упоминает, что обвиняемый был недавно приговорён к 8 месяцам тюремного заключения за ложное сообщение о теракте и ложное предупреждение о бомбе в Кишинёвском суде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.