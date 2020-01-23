Житель столицы организовал в своей квартире наркопритон (ВИДЕО)

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25-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы за употребление наркотиков и организацию притона для потребления наркотических средств.

Сотрудники полиции задержали хозяина квартиры, расположенной в доме на улице Парис. В своём жилище мужчина организовал наркопритон. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире трёх мужчин и женщину, которые находились под воздействием психотропных веществ. После обысков полиция обнаружила самодельный прибор для употребления наркотиков и сухую растительную массу со специфическим запахом. Находящиеся в помещении граждане признались, что употребляли наркотические вещества.

Согласно действующему уголовному законодательству, подозреваемый и его сообщники могут быть оштрафованы на сумму от 27 500 до 57 500 леев или приговорены к тюремному заключению сроком до 4 лет.