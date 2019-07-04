Житель столицы хотел пересечь границу по поддельным правам

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Гражданин Молдовы попытался пересечь границу по поддельным водительским правам. Инцидент произошёл в пункте пропуска “Тудора” 4 июля.

В направлении выезда из страны был остановлен автомобиль Opel Astra. Водитель предъявил необходимые документы, однако права содержали признаки фальсификации.

30-летний житель Кишинёва рассказал, что 7 лет назад заменил права старого образца, прибегнув к помощи знакомого. В результате, чтобы продолжить путешествие, за руль пришлось посадить жену нарушителя.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.