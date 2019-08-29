Житель столицы, купивший апельсины по вдвое завышенной цене, добился справедливости

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Потребитель из Кишинёва добился справедливости после того, как обнаружил, что цена на чеке не совпадает с указанным ценником на полке. Он намеревался купить килограмм апельсинов по цене 16 леев, однако на кассе выяснилось, что килограмм апельсинов стоит почти на 12 леев больше – 27,70.

Заметив несоответствие цен в чеке и на ценнике, покупатель немедленно вернулся в супермаркет, где ему было возращено 10 леев и 80 банов за три купленных апельсина. Спустя 5 минут супермаркет продавал те же апельсины по цене 21,80 леев за килограмм. В связи с этим клиент позвонил на номер «горячей линии» Центра помощи потребителям центрального региона и попросил принять меры и предупредить ответственные государственные органы о необходимости санкционировать экономического агента, передаёт realitatea.md.

Спустя некоторое время в супермаркет с проверкой наведались сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Специалисты выяснили, что в тот день апельсины из Турции продавались по цене 16 леев за килограмм, а не по цене 21,80, как было указано на ценнике.

В связи с этим на имя менеджера был составлен протокол об административном нарушении. Администрация супермаркета признала допущенное ими нарушение и предложила клиенту вернуть ему всю стоимость купленных апельсинов.