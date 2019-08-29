Житель столицы, купивший апельсины по вдвое завышенной цене, добился справедливости

Житель столицы, купивший апельсины по вдвое завышенной цене, добился справедливости

Потребитель из Кишинёва добился справедливости после того, как обнаружил, что цена на чеке не совпадает с указанным ценником на полке. Он намеревался купить килограмм апельсинов по цене 16 леев, однако на кассе выяснилось, что килограмм апельсинов стоит почти на 12 леев больше – 27,70.

Заметив несоответствие цен в чеке и на ценнике, покупатель немедленно вернулся в супермаркет, где ему было возращено 10 леев и 80 банов за три купленных апельсина. Спустя 5 минут супермаркет продавал те же апельсины по цене 21,80 леев за килограмм. В связи с этим клиент позвонил на номер «горячей линии» Центра помощи потребителям центрального региона и попросил принять меры и предупредить ответственные государственные органы о необходимости санкционировать экономического агента, передаёт realitatea.md.

Спустя некоторое время в супермаркет с проверкой наведались сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Специалисты выяснили, что в тот день апельсины из Турции продавались по цене 16 леев за килограмм, а не по цене 21,80, как было указано на ценнике.

В связи с этим на имя менеджера был составлен протокол об административном нарушении. Администрация супермаркета признала допущенное ими нарушение и предложила клиенту вернуть ему всю стоимость купленных апельсинов.

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