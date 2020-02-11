Житель столицы из-за невнимательности упал с балкона 3-го этажа

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Мужчина попал в больницу после того, как упал с балкона на третьем этаже жилого дома. Инцидент произошёл сегодня днём на улице Куза-Водэ столичного сектора Ботаника.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пострадавшим оказался 21-летний мужчина. Находясь в состоянии опьянения, он вышел на балкон покурить, но потерял равновесие и выпал, пишет deschide.md.

В результате падения мужчина получил множественные травмы и в срочном порядке был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.