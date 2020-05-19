Житель соседней страны пытался незаконно попасть в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

Житель соседней страны пытался незаконно попасть в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

Гражданину Украины грозит наказание за попытку незаконного пересечения государственной границы. Мужчина намеревался проникнуть на территорию Молдовы в обход пограничного пункта “Тудора-Староказачье”.

Инцидент произошёл сегодня утром. Патруль Пограничной полиции заметил человека, направляющегося из Украины в Молдову. В итоге был задержан 27-летний украинец, который заявил, что возвращался из Чехии и решил пересечь границу незаконно.

На имя нарушителя был составлен протокол. Мужчина будет передан украинским властям.

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