Житель Сорок, забивший до смерти жену, осужден на 9 лет лишения свободы

Приговор в отношении мужчины был оглашен 22 августа, и еще может быть оспорен.

Убийство было совершено в начале лета нынешнего года. Подвыпивший мужчина принялся скандалить с супругой. В какой-то момент ссора переросла в рукоприкладство, и мужчина нанес своей супруге множество ударов, пишет crimemoldova.com.

Женщина была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась. Причиной смерти могло стать и то, что женщина якобы выпила яд. Некоторые свидетели утверждали, что яд женщине дал муж, чтобы скрыть следы преступления.

Согласно материалам дела, оба супруга употребляли алкоголь, а насильственные действия были в их семье обычным делом.

В суде мужчина признал свою вину. В 2012 году он также был осужден за бытовое насилие.