Житель Сорок подал в суд на ресторан за отказ предоставить скидку в 25 леев (ВИДЕО)

Житель Сорок подал в суд на ресторан, потому что ему не предоставили скидку в размере 25 леев и 69 банов. Дело дошло до Верховного суда после того, как суд первой инстанции отклонил запрос потерпевшего, как необоснованный. Представители заведения отказываются комментировать дело до его завершения.

Виктор Фелишкан рассказал, что в 2015 году он зашел со своими друзьями покушать в один из ресторанов в городе Сороки. Когда он хотел оплатить счет официант сказал ему, что они не предоставляют скидку, несмотря на то, что эта сеть выдает карты лояльности, передает protv.md.

– У меня есть 7% скидки, потому что я постоянно выбираю эту сеть ресторанов, но мне сказали, что я не могу воспользоваться скидкой, – рассказал потерпевший.

Посчитав, что его права были нарушены, Виктор обратился в Агентство по защите прав потребителей, а затем подал иск в суд. Однако суд первой инстанции, а также Апелляционный суд отклонили его иски. Мужчина, который является адвокатом по профессии, обратился в Высшую судебную палату и потребовал повторного рассмотрения дела.

Дата следующей заседания еще не была назначена. По данным портала BizLaw, потерпевший требует морального ущерба в размере более 210 000 леев и оплаты судебных издержек.

– Скажу честно, я не хочу обогатиться на этом деле. Более того я понес большие расходы на проезды, оплату услуг адвоката, – сказал Виктор Фелишкан.