Житель Сорок отсидит 20 лет в тюрьме за убийство двух пенсионеров и грабёж

Житель Сорок отсидит 20 лет в тюрьме за убийство двух пенсионеров и грабёж

Прокуроры Сорокского района объявили о вынесении приговора в отношении 21-летнего мужчины и назначении наказания в виде лишения свободы на 20 лет за двойное убийство и грабёж. Задержанный признал свою вину.

Своё первое преступление мужчина совершил 20 апреля 2019 года. Тогда ночью, после распития алкоголя, он проник в дом 71-летнего сельчанина и несколько раз ударил его топором по голове, что привело к смерти жертвы.

Преступник скрылся с места преступления и прятался в городе Сорока, в заброшенном доме. Полиция объявила его в розыск.

Как удалось установить, данный гражданин совершил ещё одно преступление в селе Мэлкэуць Сорокского района. Он проник в дом 77-летней пенсионерки, избил и связал жертву, требуя денег. Старушка сумела освободиться и покинуть дом, однако преступник её догнал и ударил ножом в шею, в результате чего жертва скончалась на месте.

Приговор подсудимому был вынесен 27 ноября и подлежит обжалованию.

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