Житель Сорок обвиняет врача в халатности, из-за которой скончалась его мать (ВИДЕО)

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Житель Сорок обвиняет семейного врача в том, что он поставил неверный диагноз его матери, которая в итоге скончалась от осложнений вируса гриппа. Женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии и врачи не смогли её спасти.

Сын погибшей утверждает, что его мать вызвала скорую помощь, после того, как она почувствовала себя плохо, но врачи сказали, что всё хорошо и попросили её сделать рентгенограмму. Результаты были плохими, но врачи не стали её госпитализировать, пишет protv.md.

По словам молодого человека, спустя 5 дней состояние его матери ухудшилось, а врачи скорой помощи в срочном порядке госпитализировали её. Пациентку сразу отправили в реанимацию. Врачи говорят, что она попала к ним уже в критическом состоянии.

Врачи районной больницы считают, что больную нужно было госпитализировать раньше. А сын погибшей утверждает, что в смерти матери виновен не кто иной, как семейный врач.

– У меня есть претензии к семейному врачу, который не госпитализировал мать вовремя. Он говорил сначала о туберкулёзе, потом о раке. И отправил её домой с антибиотиками, – рассказал сын погибшей.

Однако у семейного врача другая версия. Он утверждает, что женщина лечилась самостоятельно и отказалась от госпитализации. Однако медик не смог предъявить ни одного документа, подтверждающего отказ пациентки от госпитализации.

57-летняя женщина скончалась в районной больнице Сорок. Сын погибшей намерен обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности виновных в её смерти.