Житель Сорок, находившийся в розыске, пытался нелегально пересечь границу

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Мужчина, находившийся в розыске на протяжении двух лет, был задержан пограничниками в Бричанах. Он не смог чётко обосновать цель нахождения на границе.

Патруль Пограничной полиции заметил маршрутное такси, которое остановилось в пяти метрах от линии границы. Из машины вышел мужчина, который при задержании путался в показаниях.

Было установлено, что это 55-летний житель Сорок, который находился в розыске с сентября 2017 года. За нарушение режима пограничной зоны задержанному выписали штраф. Обстоятельства выясняются.