Житель Слободзейского района нашёл труп своего соседа: причина смерти устанавливается

Житель Слободзейского района нашёл труп своего соседа: причина смерти устанавливается

В частном доме в селе Незавертайловка Слободзейского района сосед нашел своего 65-летнего приятеля без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия правоохраниетли обнаружили, что в одной из комнат полностью выгорела кровать.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства гибели мужчины. Предположительной причиной смерти могло явиться отравление угарным газом от тлеющего матраца, который мог загореться от непотушенной сигареты, передаёт novostipmr.com.

При жизни погибший злоупотреблял спиртными напитками и часто курил в постели, сообщает пресс-служба МВД.

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