Житель Слободзеи получил травму на производстве

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В Слободзейскую центральную районную больницу с закрытым переломом правого бедра был доставлен 31-летний житель поселка Красное. На место происшествия – территорию завода «Октябрь» того же посёлка – прибыли милиционеры.

Как стало известно, пострадавший – работник предприятия – в тот день ремонтировал служебный автомобиль КамАЗ. С товарищами он должен был поменять кабину транспортного средства. Пренебрегая правилами техники безопасности, мужчина залез под незафиксированную кабину, в результате чего она упала ему на ногу. Люди, находившиеся рядом, вызвали скорую помощь.

По факту происшествия проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.