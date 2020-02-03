Житель Слободзеи погиб от отравления продуктами горения (ФОТО)

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Трагедия произошла 1 февраля в частном домовладении в селе Незавертайловка. Зайдя в гости, сосед обнаружил бездыханное тело 65-летнего хозяина дома.

Сотрудники милиции обнаружили, что в одной из комнат полностью выгорела кровать. Предположительная причина смерти – отравление продуктами горения, пишет mvdpmr.org.

Специалисты рассматривают две версии произошедшего: неосторожность при курении в постели и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Разбирательство по факту случившегося продолжается.