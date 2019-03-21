Житель Штефан-Водэ до смерти забил пришедшего к нему в гости односельчанина

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Житель Штефан-Водского района умер вчера после того, как его до смерти забил 23-летний сельчанин, к которому он пришел в гости. Инцидент произошел в селе Пуркарь минувшим вечером.

В полицию обратилась 22-летняя жена нападавшего, которая рассказала, что ее муж дерется во дворе дома с мужчиной из того же села. Прибывшие на место полицейские стали свидетелями ожесточенной драки, в результате которой последний скончался, пишет deschide.md.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Штефан-Водэ Сильвии Ветку, 39-летний мужчина пришел в гости в своему соседу. Вместе они выпили, а потом внезапно поссорились. Ссора переросла в драку. В результате нанесенных ударов руками и ногами в область головы жертва скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.