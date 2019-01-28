Житель Рыбницы погиб из-за нетрезвого лихача на дороге (ФОТО)

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Вечером в субботу в дежурную часть Рыбницкого ОВД поступило сообщение о том, что на трассе Рыбница-Броштяны произошла серьёзная авария. Сотрудники ГАИ установили, что один из водителей не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

Автомобиль Opel, в котором находились 36-летние рыбничанин и житель с. Красненькое, направлялся в сторону города. Иномарка на скорости выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с Volkswagen Passat, за рулём которого находился 51-летний житель с. Красненькое. Зажатый между рулём и креслом мужчина скончался от полученных травм до приезда врачей, пишет mvdpmr.org.

Водитель и пассажир Opel не пострадали. Предполагается, что оба гражданина находились на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время обстоятельства трагичного инцидента выясняются.