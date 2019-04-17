Житель Рыбницы остался после бурного застолья без кошелька

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С заявлением в милицию обратился 53-летний житель Рыбницы. Мужчина указал, что 15 апреля в гостях у соседа его избили и отобрали кошелёк. Помимо потерпевшего и хозяина, в квартире находились ещё двое мужчин и две женщины.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, компания распивала спиртные напитки. Во время застолья завязался конфликт. Один из приглашённых стал требовать у заявителя денежные средства. Полученный отказ стал поводом для драки, в ходе которой дебошир выдернул из кармана брюк чужой кошелёк и скрылся.

Участковый инспектор установил личность злоумышленника и задержал его по месту жительства. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель Рыбницы. Часть денег мужчина потратил на спиртное, а остальное было изъято.

Нарушитель находится в изоляторе временного содержания Рыбницкого ОВД. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.