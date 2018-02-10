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Житель Рыбницы хотел угнать машину, чтобы отвезти на пункт приема украденный металлолом

Житель Рыбницы хотел угнать машину, чтобы отвезти на пункт приема украденный металлолом

В полицию обратилась хозяйка имущества, которая сообщила, что во дворе её дома  «хозяйничает» нетрезвый мужчина. Подозрительного гражданина задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, возвращаясь домой с работы, 67-летняя женщина увидела, что ворота во двор открыты, а в автомобиле «ВАЗ-21011» с оставленным в замке зажигания ключом сидит данный гражданин. Как выяснилось чуть позже, он намеревался похитить и сдать в пункт приёма собранные хозяевами два ведра металлолома. Добраться до места назначения он хотел на чужом авто.

Злоумышленником оказался 48-летний ранее судимый житель села Воронково. До недавнего времени мужчина подрабатывал у заявительницы помощником по хозяйству. По факту произошедшего ведётся разбирательство.

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