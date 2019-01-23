Житель Резины приговорён к 10 годам тюрьмы за жестокое разбойное нападение на старика

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Жителя Резинского района приговорили к лишению свободы на 10 лет за разбойное нападение, совершённое с особой жестокостью в отношении 78-летнего мужчины.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, преступление было совершено 21 июля 2018 года в селе Гординешты Резинского района, когда осужденный вместе с товарищем, личность которого ещё не определена, проникли в дом пенсионера, жестоко избили его, после чего потребовали деньги. Старик отказался давать деньги злоумышленникам, за что получил удар битой по голове. В итоге нападавшие забрали 1 200 леев и покинули место преступления.

Старика, который позже рассказал, что узнал одного из злоумышленников, нашли соседи. Спустя некоторое время 29-летний подозреваемый был задержан, а до вынесения окончательного приговора находился под стражей. Известно, что он проживал в том же селе, что и его жертва, и ранее был осужден.

Спустя 10 дней после преступления пенсионер скончался в больнице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, а повреждения, нанесённые нападавшими, не имеют отношения к его кончине.