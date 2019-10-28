Житель Резины отсидит 11 лет за особо жестокое убийство односельчанина

Житель Резины отсидит 11 лет за особо жестокое убийство односельчанина

28 октября Генеральная прокуратура объявила о вынесении судом приговора в отношении обвиненного в убийстве с особой жестокостью. Мужчину приговорили к 11 годам тюремного заключения и взысканию 10 000 леев, включая судебные расходы.

В мае этого года у обвиняемого с жертвой случился конфликт. В итоге осуждённый пришёл к дому жертвы, ударил в лицо, а затем нанёс пять ударов ножом в область шеи. От полученных увечий 32-летний мужчина скончался на месте.

Стоит отметить, что 42-летний агрессор ранее был дважды осуждён, в том числе за угрозу физической расправы по отношению к сожительнице.

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