Житель Пухэчень получил пожизненное за убийство и поджог односельчанина

Четверо жителей села Пухэчень Новоаненского района весной этого года были привлечены к ответственности за убийство и поджог односельчанина. За умышленное убийство, хулиганизм, хранение и сбыт наркотиков один из обвиняемых был приговорён к пожизненному заключению. Три его сообщника, которые помогли скрыть следы преступления, были приговорены к 2 годам лишения свободы.

Трагедия произошла 24 сентября 2017 года. Компания вместе с потерпевшим выпивала в доме одного из подозреваемых. Вскоре между ними возникла ссора. В какой-то момент один из мужчин достал кустарно изготовленный нож и нанёс жертве удар в область сердца. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимые вынесли труп в сад, подожгли, а останки закопали в нескольких местах. Кости жертвы были найдены спустя 3 месяца после убийства, после того как мать заявила в полицию об исчезновении сына.

До момента задержания нанёсший удары мужчина совершил ещё один акт хулиганизма в том же селе. Он ввязался в конфликт с девушкой, которую ударил бутылкой по голове, вызывая физическую боль.

В результате обысков в доме задержанного было обнаружено 461,62 г марихуаны, хранимых для личного потребления. По словам прокуроров, ранее мужчина был приговорён к 6 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений. К счастью, пострадавшему удалось выжить.

В дополнение к пожизненному заключению, убийца обязан выплатить пострадавшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 130 000 леев. Еще 8 666 леев мужчине необходимо выплатить за судебные издержки.