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Житель Приднестровья заказал на дом новый iPhone, но остался и без него, и без денег

Житель Приднестровья заказал на дом новый iPhone, но остался и без него, и без денег

19-летний житель Бендер рассказал правоохранительным органам, что его 6000 рублями ПМР завладел неизвестный гражданин.

С ним студент познакомился в социальной сети.  В ходе разбирательства милиционерам стало известно, что заявитель в одной из групп заинтересовался информацией о продаже и доставке прямо на дом «I Phone 6». Молодой человек сделал заказ, перечислил требуемую сумму и принялся ожидать получения гаджета.

Однако ни в оговоренный срок, ни до настоящего времени «продавец» своих обязательств не выполнил: заявитель остался и без денег, и без имущества. Злоумышленник на связь с ним не выходит. По факту мошенничества ведётся проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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