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Житель Приднестровья убил собственную бабушку, чтобы ограбить ее

Житель Приднестровья убил собственную бабушку, чтобы ограбить ее

Тело 83-летней жительницы села Котовка с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье днём. Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пенсионерка проживала одна, и когда она перестала выходить на улицу, сосед решил проведать старушку. В одной из комнат на диване он увидел убитую. Предположительно, пожилая женщина была задушена, эксперты обнаружили на её лице и шее множественные гематомы.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий через несколько часов по подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан ранее судимый 23-летний внук убитой. Молодой человек даёт признательные показания.

Совершив убийство, родственник забрал сбережения пенсионерки – 10 000 рублей ПМР. Украденной суммы ему хватило, чтобы оплатить съёмное жильё и купить себе вещи. Часть денег он пропил с приятелями, пишет источник.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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