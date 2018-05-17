Житель Приднестровья избил жену до разрыва селезенки

Житель Приднестровья избил жену до разрыва селезенки

В результате семейной ссоры 33-летняя жительница села Ближний Хутор оказалась в больнице.

Конфликт между супругами произошёл в частном домовладении. Взаимные оскорбления привели к агрессии: 36-летний мужчина в ярости ударил жену ногой в живот.

За медицинской помощью пострадавшая обратилась спустя несколько часов, ощутив сильное недомогание. Пациентке потребовалась срочная операция – врачи диагностировали тупую травму живота, разрыв селезёнки, внутреннее кровотечение. Об избитой женщине врачи проинформировали правоохранительные органы.

По факту умышленного причинения вреда здоровью территориальным УСК проводится доследственная проверка. Грозный муж даёт показания, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

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