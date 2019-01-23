Житель Первомайска попался на воровстве электроэнергии

0

Административный штраф грозит нескольким отключённым от электричества жителям Первомайска. Нарушители предпочли не гасить долг, а самостоятельно подключиться к сетям и незаконно пользоваться электричеством.

Сотрудники ЖКХ уличили 36-летнего жителя посёлка в том, что тот самовольно подключился к электрической распределительной коробке. Как пишет mvdpmr.org, ранее мужчине отключили подачу электроэнергии за долг. С сентября прошлого года он решил пользоваться услугами предприятия бесплатно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.