Житель Оргеева скончался в ужасных обстоятельствах: его сбила машина и переехали еще две

Инцидент произошел поздним вечером в субботу.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Оргеева Ирина Бурдужан, водитель Opel не увидел мужчину и сбил его, после чего его переехали еще два автомобиля. В настоящее время полиция разыскивает водителей, которые покинули место ДТП.

В результате происшествия мужчина был доставлен в Больницу скорой помощи в глубокой коме и с многочисленными тяжелыми травмами, где в скором времени скончался. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы, пишет unimedia.info.