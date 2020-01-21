Житель Оргеева пытался пешком обойти пункт пропуска, чтобы попасть в Румынию

Житель Оргеева пытался пешком обойти пункт пропуска, чтобы попасть в Румынию

Мужчина попытался пересечь границу страны пешком в обход ближайшего пункта пропуска. Его удалось задержать пограничникам.

Инцидент произошёл вчера, 20 января, в Унгенах. Возле моста патруль Пограничной полиции заметил мужчину, который пытался перейти границу. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, однако был схвачен.

Нарушителем оказался 23-летний житель Оргеевского района. Мужчина признался, что у него нет документов, удостоверяющих личность. Таким способом он намеревался незаконно попасть в Румынию.

Теперь задержанному грозит штраф.

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