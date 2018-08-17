Житель Оргеева попытался почтой отправить в Великобританию контрабанду сигарет (ФОТО)

Проверяя почтовые посылки, таможенники обнаружили десятки пачек сигарет, которые, по задумке жителя Оргеева, должны были попасть в Великобританию.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, в посылке всего было найдено 5 000 сигарет. Незаконный товар был изъят. По данным ведомства, за последние 48 часов сотрудники стражи границы предотвратили 6 попыток незаконного вывоза табачных изделий из страны. В общей сложности 36 780 незадекларированных сигарет были скрыты от таможенного контроля.

Четверо из задержанных были задокументированы в пропускных пунктах Кагула и Скулень. Там на протяжении двух дней по наводке служебных собак было обнаружено 21 780 незадекларированных сигарет. Табачные изделия были скрыты от таможенного контроля в автомобилях задокументированных лиц. Ещё 10 000 сигарет были найдены в аэропорту, в чемодане пассажира рейса Кишинёв-Лондон.

Все найденные табачные изделия были конфискованы. Нарушителям грозит штраф в размере до 4 500 леев.