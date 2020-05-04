Житель Оргеева покончил жизнь самоубийством из-за ссоры с женой

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Чудовищный случай произошёл в Оргееве в воскресенье, 3 мая. 33-летний мужчина повесился после ссоры с супругой. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Оргеева Елена Бэетрару.

Согласно полученным данным, мужчина повесился на чердаке своего дома. Труп обнаружил сосед погибшего, который вызвал полицию. Следствие выяснило, что прежде чем мужчина свёл счёты с жизнью, он поссорился по телефону с супругой.

В ходе предварительного осмотра судмедэксперт не обнаружил на трупе следов насильственной смерти. Тело было направлено на экспертизу. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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