Житель Оргеева угнал велосипед у своего коллеги по работе (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 55-летнего жителя села Пересечино Оргеевского района за совершение кражи.

Утром 5 июля в полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что его велосипед был украден с улицы Каля Орхеюлуй. В тот день пострадавший оставил велосипед у входа на стройплощадку, где работал. В результате ущерб составил 2 900 леев.

Впоследствии было установлено, что велосипед у заявителя украл коллега по работе. Транспортное средство нашли в доме подозреваемого. Задержанный признал свою вину. Ранее его судили за насилие в семье.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.