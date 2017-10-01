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Житель Оргеева избежал наказания за избиение жены из-за ошибок в протоколе

Житель Оргеева избежал наказания за избиение жены из-за ошибок в протоколе

Суд Оргеева решил не привлекать к ответственности жителя этого района, обвиненного в насилии в семье. 

В начале этого года мужчина применил физическое насилие по отношению к супруге, нанеся ей незначительные травмы. На заседании суда он признал свою вину лишь частично. а именно, сказал, что он всего лишь на нее накричал. По словам мужчины, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а увечья получила после того, как сама упала. В то же время жертва рассказала, что с мужем она находится в процессе развода, а ранее он неоднократно поднимал на нее руку.

Расследовав обстоятельства дела суд, тем не менее, решил учесть аргументы адвоката мужчины, который требовал аннулировать возбужденный против его подопечного протокол. Мужу удалось избежать наказания, благодаря тому, что сотрудник Инспектората полиции Оргеева при составлении документа допустил ошибки в написании фамилии мужчины, а также другие неточности.

 

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