Житель Новых Анен обманул односельчан, пообещав им работу в России

Мужчина проведет за решеткой последующие 10 лет.

Как сообщают прокуроры, с марта по сентябрь 2013 года обвиняемый рекрутировал пятерых жителей сел Калфа и Рошкана Новоаненского района, которым пообещал хорошо оплачиваемые рабочие места на стройке в Москве, после чего передал им деньги на дорогу и объяснил, как добраться до места назначения. По приезду молдаване обосновались в Психиатрической больнице №1 в Москве, где должны были проводить ремонт здания. Наши соотечественники бесплатно работали почти 5 месяцев, пока не поняли, что их обманули.

По возвращении домой они обратились в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело. Летом прошлого года обвиняемый был задержан, а на днях его приговорили к 10 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Приговор может быть обжалован.