Житель Ниспоренского района жестоко забил до смерти собственного отца

Шокирующее преступление произошло в селе Шендрень в ночь с субботы на воскресенье.

82-летний пенсионер был жестоко избит до смерти собственным сыном. Сообщается, что у мужчины наблюдались психические отклонения. Более того, вероятно, в момент совершения убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет regional.md.

Соседи семьи говорят, что часто слышали крики из этого дома: отец с сыном часто ссорились, а в день трагедии они вместе употребляли алкоголь. Сельчане полагают, что мужчину давно надо было отправить на лечение.

По словам внука убитого, подозреваемый в убийстве действительно злоупотреблял спиртными напитками, и однажды был отправлен в психиатрическую больницу в Костюженах.

Как рассказал глава управления уголовного преследования Виктор Трибой, подозреваемому 48 лет. Взбешенный мужчина нанес своему отцу множество ударов по телу тяжелым предметом, от которых тот скончался.

Заведено уголовное дело, подозреваемый же отправлен в психиатрическую больницу, где будет установлено его психическое состояние. Если экспертиза покажет, что в момент совершения преступления мужчина был во вменяемом состоянии, он может быть лишен свободы на 15 лет.