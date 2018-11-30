Житель Ниспорен записал на видео сцену самоубийства после того, как от него ушла жена

Житель Ниспорен записал на видео сцену самоубийства после того, как от него ушла жена

Трагедия произошла вчера утром, около 07:00, в селе Брэтулень Ниспоренского района. Мужчина обнаружил своего 21-летнего сына повешенным на кухне. Погибший снял на видео момент суицида и оставил прощальную записку, в которой попросил прощения у отца и объяснил причины, по которым решил уйти из жизни.

По словам местных жителей, погибшего бросила жена, на жениться на другой женщине он так и не решился.

Они вдвоём с отцом работали на стройке, были прекрасными мастерами. Парня с 7-ми лет растил отец, от которого ушла жена, забрав с собой двоих детей: девочку и мальчика. Однако мальчик захотел остаться с отцом, и поэтому сбежал от матери и вернулся домой. Отец так и не женился во второй раз, опасаясь, что другая женщина будет плохо относиться к сыну. Когда сын вырос, то начал встречаться с девушкой из соседнего села, а в сентябре у них родился ребёнок. Не знаю, из-за чего они поссорились, но женщина взяла ребенка и ушла. Он несколько раз пытался её вернуть, но напрасно. В прощальном письме погибший написал, что больше не может жить без своей любимой и ребёнка, — рассказала односельчанка погибшего.

Как заявил для deschide.md глава ИП Ниспоренского района Никанор Чокинэ, полиция не обнаружила на теле молодого человека признаков насильственной смерти.

Произошло самоубийство. В телефоне молодого человека полиция нашла сообщение, в котором он писал своей возлюбленной о том, что, если она не вернётся к нему с ребёнком, он покончит с собой, – уточнил Чокинэ.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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