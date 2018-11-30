Житель Ниспорен записал на видео сцену самоубийства после того, как от него ушла жена

Трагедия произошла вчера утром, около 07:00, в селе Брэтулень Ниспоренского района. Мужчина обнаружил своего 21-летнего сына повешенным на кухне. Погибший снял на видео момент суицида и оставил прощальную записку, в которой попросил прощения у отца и объяснил причины, по которым решил уйти из жизни.

По словам местных жителей, погибшего бросила жена, на жениться на другой женщине он так и не решился.

Они вдвоём с отцом работали на стройке, были прекрасными мастерами. Парня с 7-ми лет растил отец, от которого ушла жена, забрав с собой двоих детей: девочку и мальчика. Однако мальчик захотел остаться с отцом, и поэтому сбежал от матери и вернулся домой. Отец так и не женился во второй раз, опасаясь, что другая женщина будет плохо относиться к сыну. Когда сын вырос, то начал встречаться с девушкой из соседнего села, а в сентябре у них родился ребёнок. Не знаю, из-за чего они поссорились, но женщина взяла ребенка и ушла. Он несколько раз пытался её вернуть, но напрасно. В прощальном письме погибший написал, что больше не может жить без своей любимой и ребёнка, — рассказала односельчанка погибшего.

Как заявил для deschide.md глава ИП Ниспоренского района Никанор Чокинэ, полиция не обнаружила на теле молодого человека признаков насильственной смерти.

Произошло самоубийство. В телефоне молодого человека полиция нашла сообщение, в котором он писал своей возлюбленной о том, что, если она не вернётся к нему с ребёнком, он покончит с собой, – уточнил Чокинэ.

Обстоятельства инцидента выясняются.