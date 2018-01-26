Житель Ниспорен впал в кому после падения на льду

31-летний мужчина находится в состоянии комы в Районной больнице Ниспорен после того, как он подскользнулся на льду и сильно ударился головой.

По словам врачей, состояние пациента тяжелое. Его не могут перевезти в Кишинев, а потому специалисты из столицы сами приехали в Ниспорены для оказания ему помощи.

– У него серьезная черепно-мозговая травма, внутренняя гематома. Его проооперировал здесь, на месте, нейрохирург, поскольку его не могли перевезти в Кишинев. В настоящее время он находится в реанимации, состояние очень тяжелое, – рассказала директор Районной больницы Ниспорен Лидия Крэчун, пишут СМИ.