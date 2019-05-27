Житель Ниспорен скончался после того, как получил три пули в грудь: полицейские задержали подозреваемого

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Житель Ниспоренского района скончался в больнице после того, как в него выстрелили трижды.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Полиция Ниспорен получила сообщение о том, что в больницу поступил пациент с пулевыми ранениями. На место происшествия прибыла оперативная группа, передаёт realitatea.md.

В ходе расследования выяснилось, что 23-летний молодой человек отправился в ближайший к дому магазин, где между ним и 39-летней жертвой произошла ссора. Парень достал пистолет Glock, которым владел законно, и произвёл три выстрела в грудь мужчины, что привело к смерти последнего.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. 23-летний подозреваемый был задержан на 72 часа.