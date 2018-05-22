Житель Ниспорен 7 лет эксплуатировал женщину и ее ребенка, за что был осужден на 8 лет тюрьмы

Житель Ниспорен 7 лет эксплуатировал женщину и ее ребенка, за что был осужден на 8 лет тюрьмы

Суд Кишинёва признал виновным 52-летнего жителя Ниспорен в торговле людьми с целью попрошайничества и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в 2008 году, находясь в Республике Молдова, мужчина воспользовался неустойчивым материальным и семейным положением женщины с несовершеннолетним ребенком и организовал их перевозку в Нижний Новгород. С этой целью обвиняемый оплатил оформление паспорта на имя жертвы.

По прибытию в Россию преступник отобрал у женщины все документы, арендовал ей квартиру и путём психологического насилия, а также угрозами принудил её заниматься попрошайничеством. Следующие 7 лет женщина с ребёнком была вынуждена провести с протянутой рукой.

Дело было раскрыто следователями Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которые представляли сторону обвинения в суде. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева.

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