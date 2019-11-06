Житель Мэркэуць проведет почти 4 года в тюрьме за попытку изнасилования несовершеннолетней

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Инцидент произошел в августе прошлого года. 21-летний преступник заметил несовершеннолетнюю, которая ловила рыбу с другим подростком.

Он предложил дать им свою рыбу, пригласив их для этого домой. Однако по дороге парень сказал 12-летней девочке, чтобы она пошла с ним сама. Несовершеннолетняя согласилась.

Оказавшись рядом с кукурузным полем, молодой человек схватил девочку за руку и потащил ее туда, пытаясь поднять майку. Несовершеннолетней удалось сбежать. Мама девочки обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленник, ранее осужденный за кражу, был задержан. 4 ноября суд признал его вину и приговорил к тюремному заключению на срок 3 года и 8 месяцев. Решение может быть обжаловано.