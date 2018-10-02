Житель Мерен изнасиловал и убил соседку из-за того, что она о нем плохо говорила

Суд вынес приговор жителю села Мерены, который ранее жестоко расправился со своей соседкой.

Преступление произошло 5 мая текущего года в доме 57-летней женщины. Злоумышленник и жертва распивали вместе спиртные напитки. Изнасиловав соседку, мужчина задушил ее одеждой.

35-летний преступник признал свою вину. Следователям он заявил, что совершил злодеяние из-за того, то соседка плохо говорила о нем односельчанам.

На днях мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Также он должен будет оплатить юридические расходы на сумму в 22 тысячи леев. Однако прокуроры считают наказание слишком мягким и намерены обжаловать его в высшей инстанции.