Житель Леова до смерти избил односельчанина

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Житель Леова скончался вчера в больнице после того, как в пятницу его жестоко избил односельчанин.

Инцидент произошел вечером 15 марта в селе Сэрата – Рэзэшть Леовского района. 60-летнего мужчину на улице избил его 30-летний односельчанин по пока не известной причине и оставил лежать на асфальте.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу и поместили в отделение реанимации. Врачам не удалось его спасти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются. Нападавшего задержали на 72 часа.