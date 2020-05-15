Житель Криулян убил свою сожительницу и несколько дней жил с трупом в доме

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На третий день после убийства мужчина признался в содеянном односельчанину. К его дому приехала полиция.

77-летний житель Криулянского района убил свою сожительницу и два дня пробыл с трупом в доме. Вчера, 14 мая, в полицию обратился мужчина и сообщил, что его односельчанин признался ему в убийстве сожительницы.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что пожилой мужчина несколько дней назад задушил свою 61- летнюю сожительницу в результате ссоры. Известно, что подозреваемый и жертва проживали вместе около трёх лет.

По данным полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, насилие в семье и хулиганство. Обстоятельства инцидента выясняются.

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