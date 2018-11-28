Житель Криулян совершил суицид из самодельного оружия

Сотрудники полиции получили информацию о том, что мужчина обнаружил в доме тело своего брата с огнестрельным ранением головы. Жертва, 40-летний мужчина, была профессиональным сварщиком, который по неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством при помощи самодельного оружия.

Мужчина страдал шизофренией и ранее уже пытался покончить жизнь самоубийством. Трагедия произошла 27 ноября, около 19:45, в селе Магадчешть района Криулень, пишет deschide.md.

28-летний брат умершего рассказал полиции, что находился дома в момент, когда услышал шум в комнате своего брата. Мужчина вошёл в комнату и увидел, что его брат лежит на полу с кровавой раной на голове.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Криулень Дианы Максим, мужчина совершил самоубийство при помощи самодельного оружия.

Мужчина был сварщиком, а оружие, из которого он выстрелил в голову, не имело регистрационного номера и было сделано руками убитого, – уточнила Диана Максим.

Односельчане погибшего утверждают, что мужчина был профессиональным сварщиком. В течение последних восьми лет он страдал шизофренией, а недавно вернулся из медицинского учреждения, где проходил лечение. В 2017 году мужчина уже пытался свести счёты с жизнью.