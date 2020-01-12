Житель Криулян пригласил односельчан в гости, а потом выстрелил в них и взял в заложники

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Вечером 11 января к правоохранительным органам обратилась жительница села Мэлэештий Векь Криулянского района. Она рассказала, что ее муж и еще один человек, оба 54 лет, были ранены огнестрельным оружием, когда были в гостях у 62-летнего односельчанина.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что все трое распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома достал из сейфа ружье, которым владел законно, и выстрелил, сначала в одного мужчину, ранив его в брюшную полость и в ногу, а затем сделал три выстрела в сторону другого, также ранив его в брюшную полостью. Услышав выстрелы, к дому подошла жена одного из пострадавших, но войти она не смогла: едва оказавшись на пороге, она также была ранена в ногу.

Сдаваться полицейским подозреваемый не собирался: он сделал три выстрела в сторону правоохранителей. Три предупредительных выстрела пришлось сделать и сотрудникам полиции. В итоге мужчина был задержан. В его доме во время обысков нашли целый арсенал оружия, в том числе гранату.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, в том числе, за взятие людей в заложники: подозреваемый удерживал в доме мужа женщины, которая обратилась в полицию.

Пострадавшие были доставлены в Больницу скорой помощи в Кишиневе. Отмечается, что состояние обоих мужчин, которые получили ранения, при поступлении было тяжелым.