Житель Криулян почти 9 лет отсидит в тюрьме за попытку убийства трёх человек

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Суд приговорил к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы 41-летнего жителя Криулянского района, который в порывах ревности пытался убить двоих мужчин и женщину.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, инцидент произошёл 28 августа в селе Мардарьевка Криулянского района. Преступник в тот день употреблял спиртные напитки со своей сожительницей и ещё двумя приятелями. Ему показалось, что мужчины заигрывают с его возлюбленной, поэтому ревнивец отправился к себе домой за ножом. Вернувшись, в порывах ревности он набросился с ножом на своих собутыльников и сожительницу, намереваясь убить. Обезвредить дебошира удалось женщине – она ударила его палкой по голове.

Стоит отметить, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за насилие в семье. Он регулярно избивал свою сожительницу, с которой он воспитывал двоих детей. Мужчина работал в местном сельскохозяйственном предприятии.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 8 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Кроме этого, его обязали выплатить судебные издержки в размере 11 000 леев.