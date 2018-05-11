Житель Криулян лишь 4 месяца смог порадоваться работе посудомоечной машины за 10 тысяч леев

Дорогостоящую технику он приобрел в онлайн-магазине, получив гарантийный талон на нее.

Однако спустя четыре месяца работы мужчина заметил неисправности в работе посудомоечной машины: она не нагревала воду до нужной температуры и не отмывала должным образом посуду.

Покупатель обратился в магазин, продавший ему некачественную технику, с требованием провести ремонт. Там ему заявили, что необходимую для ремонта деталь надо приобрести в стране ЕС.

Решения своего вопроса потребитель прождал три месяца, однако безуспешно. Тогда он принял решение обратиться в Агентство по защите прав потребителей. При помощи учреждения ему были возвращены все средства, затраченные на некачественный товар.