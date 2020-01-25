Житель Криулян, которого взял в заложники собутыльник, скончался в больнице

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Один из мужчин, которых взял в заложники пьяный житель Криулян, скончался в больнице от полученных ранений. Эту информацию подтвердили в полиции.

Известно также, что подозреваемый будет находиться под арестом до 11 февраля. После этого прокуроры намерены потребовать в суде продления срока предварительного ареста, передаёт deschide.md. Женщина, которую ранил подозреваемый, была выписана из больницы. А второй заложник ещё находится под наблюдением врачей.

Напомним, что инцидент произошёл 11 января в селе Мэлэештий Векь Криулянского района. Двое мужчин были ранены огнестрельным оружием, когда были в гостях у 62-летнего односельчанина. Все трое распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома достал из сейфа ружье, которым владел законно, и выстрелил, сначала в одного мужчину, а затем сделал три выстрела в сторону другого. Услышав выстрелы, к дому подошла жена одного из пострадавших, но войти она не смогла: едва оказавшись на пороге, она также была ранена в ногу.